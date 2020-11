Corona-Massentest: Tausende helfende Hände vor Ort

Der erste Tag des Corona-Screenings lief an den Teststationen fast wie am Schnürchen. Möglich machen das Tausende von Menschen, die sich für die Mammut-Aktion in den Dienst des Nächsten stellen. Alle freiwillig und Großteils ehrenamtlich.