Corona-Neuinfektionen in Österreich sinken auf unter 100

Erstmals seit September gibt es keinen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Exakt 94 Infektionen mit SARS-CoV-2 wurden am Montag zum Sommerbeginn gemeldet, klar unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (134). Dafür ist Testanzahl nach dem Wochenende aber geringer als im weiteren Wochenverlauf.Auch die Sieben-Tage-Inzidenz fiel zum Wochenanfang mit 10,5 österreichweit nur noch knapp zweistellig aus, das Bundesland mit dem höchsten Wert pro 100.000 Einwohner ist derzeit Wien mit 23,2, in den restlichen Bundesländern liegt dieser jeweils unter zehn, in Kärnten sogar nur bei 2,0.Auch in Südtirol beruhigt sich die Corona-Lage. Hier wurden am Montag keine Neuinfektionen gemeldet.

apa