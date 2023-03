Corona-Pandemie hat viele zu wahren Hygiene-Muffeln gemacht

Desinfektionsmittel und endloses Händewaschen waren offenbar nur die eine Seite der Pandemie. Denn der beschränkte soziale Kontakt hat auch dazu geführt, dass viele Menschen im Privaten begonnen haben, ihre Putz- und Waschroutine zu vernachlässigen.Immerhin 83 Prozent der Befragten wechseln ihre Unterwäsche wie empfohlen mindestens einmal am Tag. Doch fast ein Viertel der Männer tauscht seltener, bei den Frauen nur jede Zehnte.Nach Altersgruppen trägt jene über 50 am häufigsten schmutzige Slips, gefolgt von den 15- bis 29-Jährigen. Viele Muffel finden sich zudem unter den Befragten mit geringer Schulbildung.Bettwäsche selten gewechselt Laut Empfehlung sollten Betten alle 2 Wochen frisch bezogen werden – mehr als ein Drittel der Befragten tut dies seltener.Zur Hygiene gehört unter anderem, die Zahnbürste regelmäßig zu ersetzen – zumindest alle 3 Monate. Mit knapp 20 Prozent, die dies nicht tun, ist die Altersgruppe 15 bis 29 Jahre hier am nachlässigsten.Bei der Körperhygiene darf natürlich das Duschen bzw. Baden nicht fehlen. Empfohlen wird es 2- bis 3-mal in der Woche. Verglichen mit den anderen Kategorien sieht es hier erfreulich aus. Mehr als die Hälfte duscht oder badet täglich, ein Drittel jeden zweiten Tag, 15 Prozent alle 3 bis 6 Tage.