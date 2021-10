Corona-Protest: Hafenmitarbeiter in Italien drohen mit Blockade

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

40 Prozent der 950 Mitarbeiter des Triester Hafens sind nicht geimpft und wollen sich keinen Tests unterziehen, um den sogenannten „Grünen Pass“ zu erhalten, der ab 15. Oktober in Italien für den Zutritt zu Arbeitsorten notwendig ist. Die Schnelltests müssen von den Arbeitnehmern selbst bezahlt werden, haben eine Gültigkeit von 48 Stunden und kosten 15 Euro. (Hier alles was Sie zum Green Pass wissen müssen) Der Präsident der Triester Hafenbehörde, Zeno D Agostino, drohte mit seinem Rücktritt, sollte es zu einer Hafenblockade kommen. Die im Hafen von Triest tätigen Unternehmen erklärten sich bereit, nicht geimpften Arbeitnehmern bis zum 31. Dezember die Tests zu bezahlen.Aus Sorge vor einer Hafenblockade suchte das Innenministerium in Rom nach einer Kompromisslösung, die jedoch die Belegschaft der Häfen noch mehr verärgerte. Das Innenministerium rief die Hafenbehörden und Unternehmen im Logistikbereich auf, ihren Arbeitnehmern kostenlose Tests zur Verfügung zu stellen. Das Angebot wurde abgelehnt. Die Mitarbeiter im Hafen Triest erklärten, sie würden ihren Protest fortsetzen, bis die Pflicht zum Grünen Pass, den sie als „verfassungswidrig und diskriminierend“ bezeichnen, für alle Arbeitnehmer in Italien abgeschafft werde.Der Präsident des Frächterverbands Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè warnte in einem Schreiben an Premier Mario Draghi vor der Gefahr eines Verkehrschaos im Logistikbereich, da zahlreiche Lkw-Fahrer, vor allem Ausländer, keinen Grünen Pass hätten. „Es besteht die reale Gefahr einer 'Massenflucht' von Fahrern, die bereits angekündigt haben, in ihre Herkunftsländer zurückkehren oder sogar in andere europäische Länder ziehen zu wollen, um sich für den grünen Pass nicht impfen oder testen lassen zu müssen“, betonte der Chef des Frächterverbands ANITA, der Südtiroler Thomas Baumgartner.Dies könnte den Unternehmen, die bereits unter dem Mangel an Fahrern leiden, irreparable Schäden zufügen und den wirtschaftlichen Aufschwung behindern, warnte Baumgartner. „Das Schreckgespenst, dass Italien Zeuge einer massiven Abwanderung von Arbeitnehmern wird, rückt immer näher“, so der ANITA-Präsident weiter.Wer keinen italienischen „Green Pass“ vorweisen kann, darf nicht zur Arbeit kommen, gilt als unentschuldigt abwesend und bekommt entsprechend kein Arbeitsentgelt. Sozialversicherungsbeiträge und ähnliche Leistungen werden indes weiter gezahlt. Die 3G-Regel betrifft 23 Millionen Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Circa 100.000 Personen hatten laut den Organisatoren am Samstag in Rom an einem Protest gegen die 3G-Pflicht teilgenommen. Auch Schauspieler und Oscar-Preisträger Jared Leto fand sich plötzlich inmitten der ausschreitenden Proteste gegen die Green-Pass-Verordnungen wieder und filmte die Tumulte.Zu ähnlichen Demonstrationen war es in den vergangenen Tagen in mehreren italienischen Städten, darunter Triest, gekommen.

apa/stol