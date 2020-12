Dichtes Gedränge in Gastlokalen und auf Berghütten, Menschenmassen auf Promenaden, private Feten ohne Maske und Abstand: Ein Großaufgebot der Polizeikräfte will an diesem Wochenende verhindern, dass sich die gefährlichen Szenen wie vor einer Woche wiederholen. Verstöße gegen die Corona-Regeln werden hart bestraft.