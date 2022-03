Corona-Regeln in der Kirche: Vorschriften werden zu Empfehlungen

Die italienische Bischofskonferenz CEI hat mit der italienische Regierung vereinbart, die seit dem 7. Mai 2020 gültigen Anti-Covid-Vorschriften für Gotteshäuser und Gottesdienste am 1. April aufzuheben. Die bisherigen Vorschriften für Kirchenräume und liturgische Feiern werden von „Empfehlungen“ abgelöst. Neu ist ab dem morgigen Freitag, dass wieder alle Plätze in den Kirchen besetzt werden können. Die Diözese Bozen-Brixen gibt in einem amtlichen Schreiben außerdem die Empfehlung bekannt, dass ab dem Osterfest die Weihwasserbecken wieder gefüllt werden können.