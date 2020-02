Corona: Sanitätsbetrieb schlägt Schließung der Uni und Kinderhorte vor

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Dies auch nach gemeinsamer Absprache mit dem Trentino, das diese Maßnahme am Samstag ebenfalls beschlossen hat.Es handelt sich hierbei um eine reine Vorsichtmaßnahme, wie sie auch in anderen Regionen, beispielsweise im Veneto und der Lombardei, getroffen worden sind. Wie berichtet, sind dort etwa 50 Menschen mit dem Covid-19 infiziert, 2 Personen starben vermutlich daran. Wie berichtet, gilt für Südtirol nach wie vor, dass die Situation unter Kontrolle ist. Derzeit werden 3 Patienten in der Abteilung für Infektiologie im Krankenhaus Bozen den Tests zur Feststellung einer möglichen Coronavirus-Infektion unterzogen, auch wenn diese Patienten nicht als Verdachtsfälle im engeren Fall klassifiziert werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden, sobald diese definitiv vorliegen, mitgeteilt.In der Sitzung der Task-force wurde auch ein Bettenplan erstellt, sollte es tatsächlich, unvorhergesehen wie in der Lombardei, zu mehreren Fällen einer Infektion kommen. Auch den Ärzten für Allgemeinmedizin wird innerhalb morgen eine Mitteilung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zugeschickt.

stol