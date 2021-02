Corona-Schutzmaske bewahrt Zugbegleiterin vor Bissverletzung

Der unbekannte Mann habe am Montagabend versucht, die 63-Jährige bei einer Kontrolle in den Arm zu beißen. Er vergaß laut Polizei jedoch, dass er eine Maske trug. „Die erschwerte das Beißen erheblich, was die Zugbegleiterin letztlich vor Verletzungen schützte“, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag in Frankfurt.Die 63-Jährige hatte den Reisenden am Montagabend in einem Regionalexpress im Main-Kinzig-Kreis kontrollieren wollen. Dabei zeigte ihr der Mann zwar kurz sein Ticket, wollte es ihr aber nicht geben. Als sich die Frau den Fahrschein schnappte, ging der Mann auf sie los. Nach der Attacke flüchtete er unerkannt an einem Bahnhof.

dpa