„Südtirol testet“: Morgen letzter Testtag – Bisher 354.686 Teilnehmer, 3440 positiv

350.000 Teilnehmer wurden bei der landesweiten Test-Aktion mittels Antigen-Test angepeilt. Am Montagabend bereits wurde dieses Ziel mit 351.664 Getesteten übertroffen.Bis heute 16 Uhr kamen noch mal 3022 Menschen, die sich testen haben lassen, dazu. 70 davon erhielten ein positives Ergebnis.Insgesamt nahmen am Screening bisher also 354.686 Personen teil. Von den 536.667 in Südtirol Ansässigen Personen haben 342.606, also 63,8 Prozent am landesweiten Test teilgenommen. Etwas mehr als 13.000 der Getesteten sind somit nicht in Südtirol ansässige Personen.In den Apotheken, bei Hausärzten und Basiskinderärzten, die bei „Südtirol testet“ mitmachen, geht die Aktion noch bis zum morgigen Mittwoch weiter.Für Fragen oder Probleme mit dem Abrufen oder Erhalten des Testergebnisses kann man sich an die einzelnen Gemeinden wenden.Aufrecht bleibt der dringende Aufruf des Landes Südtirol und der Experten im Südtiroler Sanitätsbetrieb, weiterhin die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, also weiter Mund-Nasenschutz zu tragen, Abstand zu halten, häufig die Hände zu waschen, Treffen mit Menschen aus anderen Haushalten zu vermeiden und die Vorgaben der Verordnung einzuhalten. Dies gelte vor allem auch bei negativem Testergebnis.

stol/lpa