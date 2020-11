Corona-Screening: Erste Zwischenergebnisse sind da

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Bisher (Stand 10 Uhr) haben 24.242 Personen an dem kostenlosen und freiwilligen Test teilgenommen, 596 Menschen wurden dabei positiv getestet. Das entspricht 2,5 Prozent der Getesteten. Die nächsten Zwischenergebnisse werden um 16 Uhr bekannt gegeben.Für die Testreihe, die noch bis Sonntag durchgeführt wird, stehen insgesamt 350.000 Antigentests zur Verfügung, verteilt auf alle Südtiroler Gemeinden mit insgesamt 646 Teststraßen, die sich an 184 Teststationen befinden.Der große Andrang gleich am ersten Tag der Testreihe hat dazu geführt, dass es bei einigen Teststationen – besonders in der Landeshauptstadt - zu Warteschlangen geführt hat. Diese haben sich aber zum Großteil im Laufe des Vormittags wieder aufgelöst. In den kommenden Stunden sollte sich der Andrang wieder normalisiert haben.Der Sanitätsbetrieb bittet dringend darauf zu achten, dass die Nummer des eigenen Mobiltelefons und die Mailadresse korrekt angegeben und vor Abgabe noch einmal überprüft werden, damit es bei der Zustellung der Testergebnisse zu keinen Problemen kommt. Aufgrund des großen Ansturms kann es auch zu Verzögerung bei der Übermittlung der Testergebnisse kommen.Sollte es trotz allem zu größeren Problemen bei der Übermittlung des Testergebnisses oder Isolation kommen, kann eine eigens dafür eingerichtet Hotline konsultiert werden. Der Start dieser Hotline ist heute ab 14.00 Uhr. Danach ist diese unter der Telefonnummer 0471 457457 von 8.00 bis 19.00 Uhr aktiv. Das Ergebnis des Schnelltests kann über diese Nummer nicht eingeholt werden, dieses wird ausschließlich über E-Mail oder SMS mitgeteilt.Die landesweite Testung kann dazu beitragen, noch unbekannte Infektionsherde ausfindig zu machen und ein weiteres Ansteigen der Infektionen zu stoppen.Mitzubringen sind der Ausweis, die Sanitätskarte und das möglichst schon ausgefüllte Datenblatt, das den Haushalten zugestellt worden ist und sonst im Internet heruntergeladen werden kann.Teilnehmen können alle Südtiroler ab 5 Jahren – auch Personen, die sich aus Arbeits- und Studiengründen in Südtirol aufhalten. Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden. Nicht an den Testorten vorstellig werden sollten Personen, die Symptome haben, die auf Covid-19 hindeuten (Husten, Fieber), sie sollten den Hausarzt kontaktieren. Dies gilt auch für Personen, die bereits krankgeschrieben sind oder in den vergangenen 3 Monaten wegen einer Positivtestung in Isolation waren.Wie der Test abläuft zeigt STOL-Reporter Ivo Zorzi in folgendem Video.

stol/d