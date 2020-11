Corona-Screening Tag 3: 269.901 Personen getestet

Am dritten Tag geht die großangelegte Aktion „Südtirol testet“ am heutigen Sonntag in die Schlussrunde: Seit der Öffnung der Teststationen um 8 Uhr wurden bis Sonntag (Stand 10 Uhr) insgesamt 269.901 Personen getestet, das entspricht 48,8 Prozent der ansässigen Personen in Südtirol.Insgesamt wurde bisher bei 2626 Personen das Coronavirus nachgewiesen, sie sind damit „positiv“ getestet. Das entspricht einem Prozent der Getesteten.Auch am heutigen Sonntag können sich Bürger in fast allen Gemeinden bis 18 Uhr testen lassen. „Gehen Sie hin, wir wollen gemeinsam gegen Corona ankämpfen“, mahnte Landesrat Widmann. Auch der Vize-Bürgermeister der Stadt Bozen, Luis Walcher, betont, dass alle die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen – umso mehr, desto besser.Die Initiative „Südtirol testet“ findet vom 20. bis zum 22. November 2020 jeweils von 8 bis 18 Uhr statt, örtlich auch länger. Die Testaktion richtet sich grundsätzlich an alle Bürger ab 5 Jahren. Auch Personen, die sich aus Arbeits- oder Studiengründen in Südtirol aufhalten, dürfen teilnehmen.Sollte es trotz allem zu größeren Problemen bei der Übermittlung des Testergebnisses oder Isolation kommen, kann eine eigens dafür eingerichtet Hotline konsultiert werden. Diese ist unter der Telefonnummervon 8.00 bis 19.00 Uhr aktiv.Nicht vergessen werden dürfen die Gesundheitskarte und ein gültiger Ausweis. Das Anmeldeformular kann schon zu Hause heruntergeladen und ausgefüllt werden, eventuell auch direkt vor Ort. Wichtig ist die Angabe einer E-Mail-Adresse und einer Mobiltelefonnummer für die Mitteilung des Testergebnisses. Auch das Informationsblatt zum Datenschutz wird gebraucht und sollte schon zu Hause heruntergeladen und ausgedruckt werden.Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests wird via Mail mit einem verschlüsselten PDF mitgeteilt, das mit einem via SMS zugestellten Zugangscode geöffnet werden kann. Dieses Procedere ist aus Gründen des Datenschutzes notwendig, teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.Weitere Informationen und Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie hier

jot