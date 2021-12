Corona-Sünder und Drogendelikte: Scharfe Kontrollen

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Quästur Bozen dabei von 2 Streifen aus der Lombardei. Die Kontrollen richteten sich in erster Linie gegen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen sowie gegen Drogendelikte.Als die Staatspolizisten am Donnerstag vergangener Woche die Kontrollen in der Bozner Perathonerstraße durchführten, ergriff eine Gruppe junger Menschen – allesamt aus Tunesien – die Flucht. Die Ordnungshüter konnten die Männer stoppen. Einer von ihnen, der sich irregulär in Italien aufhält, hatte rund 17 Packungen mit 13 Gramm Kokain bei sich. Er wurde festgenommen.Zahlreiche weitere Drogendelikte und Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden festgestellt, insgesamt setzte es 6 Anzeigen und mehrere Verwaltungsstrafen.Auch 3 Lokale mussten für 5 Tage schließen, weil Gäste ohne Super Green Pass angetroffen worden waren bzw. die Coronavirus-Maßnahmen von den Betreibern nicht kontrolliert wurden. Eines der Lokale, eine Bar in Oberau, war sogar erst kürzlich für 4 Tage geschlossen worden, weil Personen ohne Green Pass erwischt worden waren. Die weiteren beiden Schließungen betreffen Lokale in der Rittner Straße und in der Da-Vinci-Straße. Auch setzte es Geldstrafen für Gäste und Barbetreiber.

am