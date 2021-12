Corona-Tests an den Schulen mithilfe des Militärs

Jede Region werde die Screenings in den Schulen nach den Weihnachtsferien im Jänner ausweiten, sagte Figliuolo in einem Interview mit der Tageszeitung „Corriere della Sera“. Dank der Unterstützung des Verteidigungsministeriums werde das Militär bei der Abwicklung der Tests in den Schulen helfen – es werden Teams und eigene Labore bereitgestellt, sagte der Sonderbeauftragte.Auch in Südtirol? „Bisher gibt es diesbezüglich noch keine Informationen vonseiten der Regierung“, sagt Bildungslandesrat Philipp Achammer zu STOL. „Wir gehen davon aus, dass unser Screening fortgesetzt wird.“Ziel sei es, so Achammer, am ersten Tag nach den Weihnachtsferien so viele Schüler wie möglich gleichzeitig zu testen. „Das ist bereits mit dem Sanitätsbetrieb so vereinbart und wir bereiten alles in diese Richtung vor“, sagt der Bildungslandesrat.In Bezug auf die Masken für das Schulpersonal fügte er hinzu: „Die Regierung hat 5 Millionen FFP2-Masken vorgesehen, die an Lehrkräfte verteilt werden sollen.“Zur Ankunft des Impfstoffs Novavax sagte Figliuolo: „Wir erwarten die Lieferung von 2,9 Millionen Dosen, wobei die erste Lieferung von rund 1,5 Millionen Dosen voraussichtlich zwischen Jänner und Februar erfolgen wird.“

sor