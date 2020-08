Corona-Tests für Schulpersonal gehen weiter

Mit dieser Maßnahme soll nun auch den restlichen der rund 18.000 Mitarbeitern der Schulen und Kindergärten, die den Test noch nicht gemacht haben, genügend Zeit und Gelegenheit gegeben werden, diesen vor Schulanfang noch durchzuführen, so der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Presseaussendung.Eine hohe Beteiligungsquote am Test würde laut Sanitätsbetrieb bedeuten, dass der zukünftige Schulalltag besser und sicherer organisiert werden könne. „Eine Teilnahme am freiwilligen und kostenlosen Test wäre deshalb sehr wichtig“, heißt es seitens des Sanitätsbetriebes.Bei den Tests handelt es sich um serologische Schnelltests, die das Vorhandensein von Antikörpern im Blut feststellen.Die Tests können in 119 der 145 Apotheken des Landes durchgeführt werden. Auch bei 26 Ärzten für Allgemeinmedizin könne der Test gemacht werden. Eine Terminvereinbarung vorab sei auf jeden Fall empfehlenswert.

