Südtirols Bildungspersonal kann ab heute zum freiwilligen Corona-Test

Rund 14.000 Bedienstete in Südtirols Bildungseinrichtungen haben ab dem heutigen Montag die Möglichkeit, sich freiwillig auf das Coronavirus testen zu lassen. Das pädagogische und Verwaltungspersonal kann sich ab heute an alle Apotheken wenden, denen die Namenslisten vorliegen.Auch einige Hausärzte haben sich gemeldet, Schnelltests durchzuführen. „Diese weisen nur nach, ob jemand mit dem Virus in Kontakt gekommen ist oder nicht“, erklärt Sanitätsgeneraldirektor Florian Zerzer.Das Testergebnis liegt nach rund 20 Minuten vor und wird dem Sanitätsbetrieb mitgeteilt. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, folgt ein PCR-Test. Bis zum Ergebnis desselben heißt es ab in häusliche Isolation.Der Sanitätsdirektor richtet einen eindringlichen Appell an alle: „Bitte macht mit!“

d/stol