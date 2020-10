Corona-Tests in Sexten abgeschlossen: 63 Prozent ließen sich testen

Damit haben sich rund 63 Prozent der Sextner Bevölkerung einem Corona-Test unterzogen. Das kann als gute Ergebnis gewertet werden. Von den 302 Personen, die sich am heutigen Freitag in Sexten einem Antigenschnelltest unterzogen haben, war das Ergebnis bei 10 Personen positiv. Diese positiven Ergebnisse müssen allerdings erst noch durch einen PCR-Test bestätigt werden, weshalb das definitive Resultat der Testreihe wohl erst in den nächsten Tagen feststehen wird. An den ersten beiden Tagen der Testreihe waren 881 Personen getestet worden, 25 davon sind mittlerweile durch einen PCR-Test belegt nachweislich positiv auf das Coronavirus. Werden die 10 Fälle vom Freitag ebenfalls durch einen PCR-Test bestätigt, steigt diese Zahl auf 35.Damit läge der Anteil der positiv getesteten Personen in Sexten bei 2,96 Prozent und somit in etwa so hoch, wie aufgrund der verschiedenen Testreihen in der Vergangenheit hochgerechnete Durchseuchung in Südtirol.

stol