Corona trifft Männer stärker

Männer erkranken häufiger an Covid-19 als Frauen, und sie sterben signifikant öfter an den Komplikationen der Infektion. „Das zeigen die Fallzahlen in Wuhan – aber auch bei uns ist es so“, sagt der Primar der Geriatrie-Abteilung in Meran, Dr. Christian Wenter, im „Dolomiten“-Interview am Montag.