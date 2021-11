Corona-Winter: Hilft eine „Allianz der Vernünftigen“?

Experten sind sich einige: Der Anstieg der Inzidenz auch in Südtirol wird aller Voraussicht nach nicht so schnell enden. Was bedeutet das und was sollten auch Geimpfte in der jetzigen Situation berücksichtigen, um einigermaßen heil durch den Winter zu kommen? + von Anja Garms