Corona wirft (zebra.)Rätsel auf: mit Riesenrätsel durch Bozen

Auf knapp 80 Seiten finden große und kleine Rätselliebhaber kunterbunte Knobelaufgaben, Kreuzworträtsel, Sudoku, Ratespiele, Such- und Ausmalbilder. Der Block bietet nach dem Einkommensausfall durch Corona und die durch die Doppelausgabe Juli-August entstehende Sommerlücke eine große zusätzliche Hilfe für die über 60 Männer und Frauen.Die dramatischen Auswirkungen der Pandemie auf dem Arbeitsmarkt zeigen sich auch bei der OEW. Verkäufer, die in den vergangenen Jahren in der Gastronomie oder in anderen von der Pandemie betroffenen Sparten Arbeit gefunden hatten, stehen nun wieder ohne Anstellung da und wenden sich erneut an die Straßenzeitung. Für viele von ihnen ist der Zeitungsverkauf nun wieder die einzige Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu verdienen.Die zebra.Redaktion steht in ständigem Austausch mit Zeitungsprojekten auf der ganzen Welt. In allen von der Pandemie betroffenen Gebieten lassen sich ähnliche Entwicklungen beobachten: Minderheiten und Menschen am Rand der Gesellschaft sind besonders betroffen und ihre schwierige Situation verschlechtert sich noch mehr. Ein Projekt wie zebra. ist derzeit so wichtig wie nie zuvor.Gleichzeitig bleibt die Zukunft für die Straßenzeitung ungewiss. Nur Dank der Solidarität der Leserschaft und vieler Freunde konnte die OEW-Organisation für eine solidarische Welt in Brixen die Verkäufer der Straßenzeitung, die von einem Tag auf den anderen ohne Einkommen dastanden, während der Monate des Einkommensausfalls finanziell überbrücken.Die Straßenzeitung zebra. ist zu einer Plattform für besondere Themen und Menschen geworden. Mit dem Rätselblock bieten Verkäufer erstmals auch im Sommer ein Produkt aus dem Hause OEW an. Die Verkäufer bringen den Block seit vergangener Woche auf die Straße und zu den Menschen. Der Rätselblock kostet 5 Euro, ist zweisprachig und bietet anregende Inhalte sowohl für Kinder auch als für Erwachsene.

