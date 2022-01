Corona: Wocheninzidenz stabil – Übertragungswert gesunken

Die Inzidenz 7-Tage-Inzidenz in Italien liegt bei 2011 pro 100.000 Einwohner, in der Vorwoche lag die Inzidenz bei 1988.Was den RT-Wert anbelangt, so lag dieser in dieser Woche bei 1,31 und damit niedriger als in der Vorwoche (1,56).

ansa/stol