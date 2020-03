Coronakrise: New York nimmt sich Beispiel an Südtirols Einkaufsdienst

Die Freiwilligengruppe Bay Ridge Cares hat sich 2012 nach dem verheerenden Wirbelsturm Sandy in Brooklyn (New York) zusammengetan, um die Familien, die es am härtesten getroffenen hat, mit Mahlzeiten zu versorgen. Ihr Einsatz geht bis heute weiter. Zur Verteilung von Essenspaketen sind inzwischen viele weitere Hilfsprojekte dazugekommen.Johanna, eine der Verantwortlichen der New Yorker Hilfsorganisation mit Sarner Wurzeln hat, wie der Direktor der Südtiroler Caritas , Paolo Valente, berichtet, auf stol.it von der youngCaritas-Initiative „Deinen Einkauf erledige ich“ erfahren. Begeistert von der Aktion und angesichts der sich verschlechternden Covid-19-Situation in New York griff sie sofort zum Telefon und nahm mit den Caritas-Mitarbeitern in Südtirol Kontakt auf, um sich wertvolle Tipps zu holen, wie ein solcher Freiwilligendienst binnen weniger Tage auf die Beine gestellt werden kann.Der Austausch zwischen Brooklyn und Südtirol dauere immer noch an, so Valente.

vs