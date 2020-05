„Coronakrise zeigt, wie wertvoll Menschen im Pflegeberuf sind“

Am Welttag der Krankenpflege dankt Bischof Ivo Muser all denjenigen, die in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für die Kranken sorgen: „Die Covid-19-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wertvoll und unentbehrlich diese Menschen sind.“