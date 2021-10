Coronaschutzimpfung: Die aktuellen Impfangebote

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet derzeit sehr viele Möglichkeiten, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Zugang ist so einfach wie noch nie, ohne Vormerkung, in Wohnortnähe. In einer Aussendung wird mitgeteilt wo in den kommenden Tagen geimpft wird.