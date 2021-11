Coronaschutzimpfung – die aktuellen Impfangebote

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bietet derzeit sehr viele Möglichkeiten an, sich gegen Corona impfen zu lassen. Der Zugang ist niederschwellig und einfach - ohne Vormerkung und in Wohnortnähe: „Nutzen Sie die Gelegenheit, schützen Sie sich und andere!“ Besonderheit heute: Impfung bei der Eiswelle in Bozen vor dem HCB-Spiel!