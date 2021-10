Südtirols Bevölkerung ist zu 75 Prozent vollständig geimpft

Seit letztem Freitag können 12.609 Impfungen mehr vermeldet werden, seit Beginn der Impfkampagne ist in Südtirol insgesamt 694.159 Mal geimpft worden. 4186 Personen haben sich im Laufe der vergangenen Woche den ersten Stich abgeholt. 4778 Menschen erhielten ihre zweite Dosis und 3645 Impfungen sind als Auffrischungs- oder Boosterimpfung verabreicht worden. 75,6 Prozent der impfbaren Bevölkerung über 12 Jahren gilt somit als vollständig geschützt, das sind 66,3 Prozent der Gesamtbevölkerung Südtirols.Die Einführung der Green-Pass-Pflicht am Arbeitsplatz hat zu einem Anstieg der Impfungen geführt. Dies lässt sich aus den Impfzahlen der vergangenen Wochen herauslesen. Unmittelbar nach Veröffentlichung des entsprechenden Gesetzesdekretes kam es zu einem erkennbaren Anstieg bei den geimpften Erstdosen. Da der Greenpass erst ab dem 15. Tag nach der ersten Impfung gültig ist, ist in der Woche vor dem 29. September ein absoluter Höchstwert an Erstdosen zu sehen. Am Donnerstag, den 23. und Freitag, den 24. September wurden 1686 beziehungsweise 1532 erste Dosen geimpft. Im Vergleich dazu waren es am Donnerstag, den 16. September 853 Erstdosen und am Freitag, den 17. September 613.Besonders gut angenommen wurden in den vergangenen 7 Tagen, vom 15. bis 21. Oktober die Angebote der beiden Impfbusse. Insgesamt 2504 Menschen sind in den Bussen geimpft worden, das sind rund 360 mehr als in der Woche zuvor. Besonders beliebt waren die Impfbusse, die am Wochenende vor dem Rathaus in Bozen und beim Meraner Traubenfest hielten, aber auch unter der Woche wurde beispielsweise in Riffian, Vilpian und Latsch eifrig geimpft.Allen Menschen über 60 Jahren, die vor mindestens 6 Monaten ihren Impfzyklus abgeschlossen haben, wird jetzt dringend zur Auffrischungsimpfung geraten. Sie können sich dafür jederzeit online beziehungsweise telefonisch unter 0471 100999 anmelden. Es ist jedoch auch möglich, für eine Auffrischungsimpfung einen Impftermin ohne Vormerkung wahrzunehmen.Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 21.Oktober) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Verabreichte Impfdosen: 694.159 (+12.609)Erstdosis: 372.601 (+4186)Zweitdosis: 314.218 (+4778)Drittdosis: 7340 (+3645)vollständig geimpfte Personen: 354.733 (+5440)Diese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 29.132Zweitdosis: 27.033Drittdosis: 3615Diese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 40.741Zweitdosis: 36.432Drittdosis: 1123Diese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 49.969Zweitdosis: 43.400Drittdosis: 1065Diese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 69.247Zweitdosis: 59.396Drittdosis: 793Diese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 59.422Zweitdosis: 49.536Drittdosis: 430Diese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 48.537Zweitdosis: 38.518Diese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 47.604Zweitdosis: 37.881Diese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 17.199Zweitdosis: 13.695Diese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 10.750Zweitdosis: 8327Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft beziehungsweise in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:Altersgruppe 80+: 86,7 Prozent; 70+: 88,1 Prozent; 60+: 85,2 Prozent; 50+: 82,3 Prozent; 40+: 80,8 Prozent; 12-39: 74,2 Prozent.Erstdosis: 266.218Zweitdosis: 237.815Drittdosis: 7340Erstdosis: 33.220Zweitdosis: 30.821Erstdosis: 60.447Zweitdosis: 45.582Erstdosis: 12.716

