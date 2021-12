Coronavirus: 150 Neuinfektionen – ein Todesopfer

72 mit dem Virus infizierte Patienten sind auf Normalstationen in Krankenhäusern untergebracht, 55 sind es in privaten Kliniken.19 Infizierte werden auf Intensivstationen behandelt, in der Einrichtung Gossensaß sind 7 Personen untergebracht.Seit Beginn der Pandemie sind fast 1300 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.7930 Bürger befinden sich derzeit in Quarantäne, fast 94.000 sind genesen, was einem Plus von mehr als 400 in den vergangenen 24 Stunden entspricht.

fm