Coronavirus – 482 Todesopfer in Italien

Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 107.771, das sind 809 mehr als am Freitag. 25.007 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern, davon 2.733 auf der Intensivstation. Die Zahl der Patienten in Heimisolation betrug 80.031 Personen.Die Zahl der Genesenen stieg auf 44.927 Menschen. Fast 62.000 Abstriche in 24 Stunden wurden durchgeführtIn der Lombardei, Epizentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 199 auf 12.050. 10.042 Personen lagen in den lombardischen Spitälern, 947 davon auf der Intensivstation. Das sind 24 weniger als am Freitag. „Der Druck auf die Krankenhäuser sinkt, aber die Zahl der Todesopfer sagt uns, dass wir uns noch in einer Notstandsphase befinden“, sagte der Vizepräsident der Lombardei, Fabrizio Sala.

stol/apa