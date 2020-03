Corona: 77 positive Fälle in Südtirol

2 Patienten jüngeren und mittleren Alters sowie einer über 65, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen intensivmedizinisch im Meraner Krankenhaus behandelt werden. Ingesamt wurden bisher 400 Abstriche gemacht. Rund 250 Patienten befinden sich in häuslicher Isolation.Die am schwersten betroffenen Gemeinden befinden sich in Gröden.Um einer Ansteckung zuvorzukommen und die Ausbreitung des Virus einzudämmen, ist es wichtig, die Richtlinien rigoros einzuhalten. Das heißt vor allem: mehrmaliges, gründliches Händewaschen am Tag, große Menschenansammlungen vermeiden und in persönlichen Kontakten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.

