Coronavirus: 80-jähriger Lombarde ist siebentes Opfer

Der Mann war am Donnerstag ins Krankenhaus von Lodi wegen eines Herzinfarkts eingeliefert worden. Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und ins Spital Sacco in Mailand eingeliefert, wo er am Montag gestorben ist. Bei den anderen Todesopfern am Montag handelt es sich um eine krebskranke Patientin aus der lombardischen Stadt Crema, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Frau starb im Krankenhaus der lombardischen Stadt Brescia, teilten die lombardischen Gesundheitsbehörden mit.Am Montagvormittag war bereits der Tod von 2 Männern in der Lombardei gemeldet worden. Dabei handelte es sich um einen 88 Jahren alten Mann, der in Caselle Landi verstorben ist, und um einen 84-Jährigen. Dieser kam im Krankenhaus von Bergamo ums Leben. Die Zahl der gemeldeten Infektionsfälle stieg auf rund 230.

apa