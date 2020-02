Coronavirus: „95 Prozent der Kranken werden gesund“

„Man muss diesen großen Alarm in die richtigen Bahnen bringen. 95 Prozent der Infizierten werden wieder gesund“, sagte Walter Ricciardi, italienisches Mitglied der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO) und Berater des italienischen Gesundheitsministeriums am Dienstag in Rom.