Coronavirus: „Angst und Panik sind schlechte Begleiter“

Dr. Doris Gatterer: Dann empfehle ich ihm, ein fiebersenkendes Mittel zu nehmen, das Bett zu hüten und auf keinen Fall das Haus zu verlassen – wie bei jeder normalen Grippe eben.Dr. Gatterer: Letztere sollten sich immer telefonisch melden, wenn sie eine Grippe haben. Eine Stunde lang im Wartezimmer sitzen, ist nicht sinnvoll. Das war aber auch in den letzten Jahren so bei normalen Grippewellen.Dr. Gatterer: Die erste Frage an den Patienten ist, ob er selbst in den Risikogebieten war oder in Kontakt mit Menschen gekommen ist, die dort gewesen sind. Deshalb ist hier einmal klar und deutlich zu sagen: Südtiroler, die die letzten 3 Wochen, so lange dauert die Inkubationszeit, immer im Land war und jetzt an einer Grippe erkranken, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Dann kann es ein Grippe-Virus sein, wie wir es halt jedes Jahr haben. Man muss da jetzt nicht gleich ans Corona-Virus denken.Dr. Gatterer: Dann bekommt er von uns die Anweisung, zu Hause in Quarantäne zu bleiben. Der Fall wird dann dem Sanitätsbetrieb gemeldet. Das Amt für Hygiene bzw. die Infektionsabteilung kontaktiert dann diesen Patienten, macht einen Abstrich bei ihm, der dann auf das Virus getestet wird.Dr. Gatterer: Natürlich handelt es sich um ein gefährliches Virus. Man darf das nicht unterschätzen. Und es ist auch gut, dass man darüber spricht. Aber die Menschen müssen richtig informiert werden. So wie das derzeit läuft, stiftet man bei den Leuten nur Angst und Panik – und die sind immer schlechte Begleiter. Und was nie bedacht wird: Auch eine normale Grippe kann zu Komplikationen führen.Dr. Gatterer: Wie bei allen Grippeviren ist die einzig wirksame Maßnahme die Vorbeugung – sprich Grippeimpfung, und vor allem mit viel Bewegung, wenig Stress und gesundem Essen das Immunsystem fit halten.Dr. Gatterer: Gut Hände waschen, Hände desinfizieren, nicht in die Handfläche, sondern in die Ellebeuge niesen oder husten, Menschenansammlungen vermeiden und bis zur Besserung zu Hause bleiben. Aber auch das sind Sachen, die wir den Patienten auch bislang mit auf den Weg gegeben haben.

