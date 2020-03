Coronavirus: Auch „Theotag 2020“ abgesagt

Die traditionelle Veranstaltung der Diözese war für Dienstag, 10. März, in Brixen geplant. Für den „TheoTag 2020“ hatten sich insgesamt über 300 Studierende aus deutsch- und italienischsprachigen Oberschulen angemeldet.Der „TheoTag“ ist der Berufs-Informationstag der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Beim TheoTag werden Maturanten und Maturantinnen in Vorträgen, Begegnungen und mit Informationsständen über die Möglichkeiten der Mitarbeit in der Kirche informiert.

stol