Coronavirus: Bereits 117 Infizierte in Deutschland

Allein in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile 66 Fälle bestätigt, in Bayern 19 und in Baden-Württemberg 15. Die tatsächliche Zahl der Fälle dürfte etwas darüber liegen, weil neue Nachweise hinzukommen.Weltweit gibt es laut RKI aktuell 85.207 Fälle, der Großteil davon in China. Die meisten Fälle außerhalb Chinas gibt es mit 2931 nachgewiesenen Infektionen in Südkorea. In der EU, dem EWR, dem Vereinigten Königreich, Monaco, San Marino und der Schweiz wurden bisher 1398 bestätigte Fälle gemeldet. Italien liegt weltweit mit derzeit 1128 Erkrankten an dritter Stelle.

apa/dpa