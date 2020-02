Coronavirus: Betreuungs- und Lehreinrichtungen bleiben geschlossen

Zudem wird im selben Zeitraum die Unterrichtstätigkeit an der Freien Universität Bozen, der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ sowie des Konvervatoriums „Monteverdi“ ausgesetzt.Das sieht die Notverordnung vor, die Landeshauptmann Arno Kompatscher am Sonntag unterzeichnet hat. Sie soll das Risiko für die Ausbreitung der Infektionskrankheit minimieren.Auf der Notverordnung ist zudem angeführt, welches Procedere mit folgenden Personengruppen anzuwenden ist: Menschen aus Risikozonen, die unbedingt in Quarantäne gehalten werden müssen, Menschen, die mit symptomatischen Personen in Kontakt waren, symptomatische Personen, die keinen Krankenhausaufenthalt benötigen sowie Patienten, die einen Krankenhausaufenthalt benötigen.

lpa