Coronavirus: Bisher 760.000 Kontrollen an italienischen Flughäfen

Kontrolliert wurden laut italienischem Zivilschutz 6.591 internationale Flüge kontrolliert, allein am Dienstag waren es 1.176 und 124.202 Passagiere.In den verschiedenen italienischen Flughäfen stehen derzeit über 800 Ärzte und Freiwillige im Sondereinsatz.Wie die Nationale Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking mitteilte, kamen landesweit 97 Todesfälle hinzu. Die Zahl der Ansteckungen stieg um 2.015 Fälle. In Europa sind 43 Menschen erkrankt.

apa/stol