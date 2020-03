Coronavirus: Bozner Weinkost abgesagt

Diese Entscheidung wurde vom Verkehrsamt Bozen in Abstimmung mit dem Stadtrat für Tourismus Stephan Konder im Sinne der Maßnahmen zum Schutze der Gesundheit, die von der itlaienischen Regierung vorgegeben wurden, getroffen.Damit wird dem am 4. März vom italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte unterzeichneten Dekret Folge geleistet. Das Dekret betrifft nämlich unter anderem auch öffentliche Veranstaltungen, bei denen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von mindestens einem Meter zwischen den anwesenden Personen nicht gewährleistet werden kann.Die Weinkost verschiebt sich somit auf März 2021. Mit Blick nach vorne arbeitet das Team des Verkehrsamtes Bozen an den kommenden Frühlingsveranstaltungen

stol