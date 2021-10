Coronavirus: Das waren die ersten deutschsprachigen Meldung

Ende 2019 erkranken immer mehr Menschen an einer Lungenentzündung im chinesischen Wuhan, einem Handelszentrum mit 11 Millionen Einwohnern. Am 31. Dezember meldet China die Fälle offiziell der Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO. Am 1. Jänner 2020 folgte dann die erste deutschsprachige Agenturmeldung dazu.