Coronavirus: Die Rechte der Reisenden

Die Anfragen, die täglich beim Europäischen Verbraucherzentrum Italien eingehen, sind zahlreich und haben mit sehr unterschiedlichen Situationen zu tun, auf die die Verbraucher nicht immer in der Lage sind, klare und unmittelbare Antworten zu finden.„Ich möchte die Reise stornieren, weil ich sie für gefährlich halte, kann ich eine Rückerstattung erhalten? Ich lebe in der roten Zone und kann nicht weg, wie und von wem soll ich den Preis meines Flugtickets zurückverlangen? Es gibt viele Fragen, die wir heute zu beantworten haben; die konkreten Fälle und Anfragen sind zahlreich und komplex, und wir verstehen die Schwierigkeiten der Reisenden und ihre Sorgen“, sagt Maria Pisanò, Direktorin des Europäischen Verbraucherzentrums Italien.Sie weist allerdings darauf hin, dass „es nicht möglich ist, allgemeingültige Antworten zu geben, da jede Situation anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls für sich bewertet werden muss und eine spezifische Analyse erfordert.“„Es mag nicht leicht sein, die unter extremer Notwendigkeit und Dringlichkeit erlassenen Rechtsvorschriften auszulegen. Aus diesem Grund“, so Monika Nardo, Koordinatorin des Büros des EVZ in Bozen, „veröffentlicht das Europäische Verbraucherzentrum Italien auf seiner Website die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen, um die Ermittlung des verfügbaren Rechtsmittels für die einzelnen Situationen zu erleichtern.“Die FAQ sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://www.euroconsumatori.org/82039d84027.html (in Kürze auch in deutscher Sprache).Weitere Informationen erteilt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) unter der Telefonnummer 0471/980939 sowie unter http://www.euroconsumatori.org/141.html

