Die Suche nach effektiven Wirkstoffen gegen das Virus

Wie STOL bereits berichtete , ist es niederländischen Forschern an der Universität von Utrecht gelungen, einen Antikörper zu identifizieren, der im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden könnte. Allerdings bedarf es laut Angaben der Forscher noch einiger Monate ausgiebiger Tests, um die Wirksamkeit dieses Antikörpers sicherzustellen.Ein zweiter Weg führt über das Blutplasma von geheilten Patienten, das ein hohes Maß an Antikörper aufweist. Dieses Plasma soll Infizierten injiziert werden; für die Anwendung in Italien bedarf es jedoch noch der Genehmigung des ISS (Istituto Superiore di Sanità), welches wiederum die Wirksamkeit einer solchen Therapie überprüfen muss.Optimismus verbreiten auch die bisherigen Ergebnisse einer Therapie mit einem Wirkstoff, der eigentlich gegen rheumatoide Arthritis zum Einsatz kommt. In China seien damit umfangreiche Studien durchgeführt worden, in Italien untersuche man noch die Effekte, so Giuseppe Remuzzi vom pharmakologischen Institut „Mario Negri“ in Bergamo. „Es ist aber noch zu früh, um endgültige Schlüsse zu ziehen“, so der Experte weiter.Derweil hat der Pharmakonzern Roche ein schnelleres Testverfahren entwickelt, das helfen soll, Sanitätsbetriebe zu entlasten und gleichzeitig mehr Test noch schneller durchzuführen. So soll es laut Unternehmenssprecher möglich sein, mehr als 4100 Patientenproben am Tag vollkommen automatisiert auszuwerten. Insgesamt ließen sich so monatlich Millionen an Tests durchführen, wobei die Ergebnisse nach jeweils dreieinhalb Stunden vorlägen.

ansa/stol