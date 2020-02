Coronavirus: Einheitlicher Umgang

Die G7-Staaten wollen nach Angaben der deutschen Regierung über eine einheitliche Strategie gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beraten. Er habe am Samstag mit seinem US-Kollegen Alex Azar telefoniert, um „zu einer gemeinsamen Einschätzung der Lage zu kommen“, sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn am Sonntag in Berlin.