Coronavirus fordert 6. Todesopfer in Südtirol

Sie lag bereits seit einigen Tagen mit einer Lungenentzündung zu Hause krank im Bett.Gegen 17 Uhr wurde noch der Notarzt des Rettungshubschraubers Aiut Alpin zur schwerkranken Frau nach St. Ulrich gerufen, aber für die ältere Dame kam jede Hilfe zu spät.Die 88-Jährige war an einer schweren Lungenentzündung gestorben, ausgelöst durch das Coronavirus, wie am späten Abend bestätigt wurde.Damit steigt die Corona-Opfer-Bilanz in Südtirol auf 6.

