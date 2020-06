Coronavirus in Italiens Abwasser seit Dezember nachweisbar

Der Erreger SARS-CoV-2 sei in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember nachgewiesen worden, heißt es in einer Stellungnahme von Italiens nationalem Gesundheitsinstitut ISS.Offiziell festgestellt worden war der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar.Insgesamt starben bisher 34.514 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar in Italien mit oder am Coronavirus, 292 davon allein in Südtirol.

ansa