Coronavirus in sieben von neun Bundesländern angekommen

Bisher wurden österreichweit mehr als 3.700 Tests durchgeführt. Im Laufe des Donnerstags waren so unter anderen die neuen Fälle in Vorarlberg und Kärnten und ein weiterer in Salzburg sowie Tirol bekannt geworden. Damit gab es insgesamt 16 Fälle in Wien, 13 in Niederösterreich, je vier in der Steiermark, Salzburg und Tirol und je einen in Vorarlberg sowie Kärnten.Die dazugekommenen Patienten im südlichsten und westlichsten Bundesland dürften sich unabhängig voneinander in Wien angesteckt haben, hieß es bei jeweiligen Pressekonferenzen. Der Fall des jungen Mannes (Jahrgang 1990) in Vorarlberg könnte möglicherweise Auswirkungen auf den Betrieb einer Schule haben. Denn die Mutter des Patienten ist Lehrerin und zeigt ebenso Symptome. Der Vorarlberger war wie die in Kärnten betroffene 28-Jährige in Wien, bevor Krankheitserscheinungen des Coronavirus aufgetreten waren. In beiden Erstfällen wird derzeit untersucht, mit wem die Betroffenen in Kontakt standen.In Salzburg wurde indes bekannt, dass der als dort vierter Fall positiv getestete 61-Jährige aus Großbritannien stammt. Er war am Donnerstag im Pinzgau positiv auf das Coronavirus getestet worden.In Tirol ist derweil eine 22-jährige Frau aus Kitzbühel am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie klagte über „grippeähnliche, milde Symptome“, teilte das Land Tirol mit. Zuvor hatte sich die Frau in Verona - einer Risikoregion in Norditalien - aufgehalten. Nun laufen die behördlichen Abklärungen, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren, hieß es. „Der Krankheitsverlauf ist sehr mild“, berichtete Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Die weitere Behandlung und Isolierung werde in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vorgenommen.Das Land Tirol gab zudem bekannt, dass mehrere Isländer nach ihrer Rückkehr von einem Tirol-Urlaub positiv getestet worden sind. Die Ansteckung dürfte sich aber erst im Flugzeug auf der Rückreise von München nach Reykjavik ereignet haben. In dem Flieger saß ein an dem Virus erkrankter Passagier.Nachdem am Donnerstag bekannt geworden ist, dass im Bezirk Landeck ein 22-jähriger Norweger am Coronavirus erkrankt ist, wurden nun drei Personen als enge Kontaktpersonen ausgemacht. Sie befinden sich nun für 14 Tage in der gemeinsamen Ferienwohnung in Quarantäne. Der norwegische Student, der sich in der Innsbrucker Klinik befindet, weise nur milde Symptome auf, hieß es seitens des Landes. Der Norweger hatte sich zuvor in Bologna und Mailand aufgehalten. Er klagte anschließend über Halsschmerzen und Fieber und wurde deshalb von einem mobilen Screening-Team auf die Erkrankung getestet.Indes wurden jene Grippemasken, die zur Zeit der Vogelgrippe von der damaligen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) angeschafft worden waren, am Donnerstag vom Bundesheer an die Behörden übergeben. Die 1,6 Millionen Masken, die mit Haltbarkeitsdatum 2016 im Jahr 2006 beschafft wurden, sind nach Tests noch voll einsatztauglich, hieß es vom Verteidigungsministerium.Das Gesundheitspersonal ist nach Angaben von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ausreichend mit Schutzmasken ausgestattet. „Es sind auch weitere Maßnahmen in Vorbereitung, um die Versorgungslage mit Schutzmasken auch in den nächsten Wochen und Monaten für das medizinische Personal sicherzustellen“, sagte Anschober. „Diese eiserne Reserve wird alle aktuell laufenden Bemühungen unterstützen, die gute Versorgung von Patientinnen und Patienten in Österreich auch in der derzeitigen Ausnahmesituation aufrechtzuerhalten.“Das Verteidigungsministerium unterstützt ab dieser Woche auch die 24-Stunden-Hotline der AGES. Die dafür eingesetzten Soldaten wurden speziell auf diese Aufgabe vorbereitet und geschult. Die Gesundheitshotline 1450 hat alleine am Mittwoch 1.795 Anrufe zum Thema Coronavirus entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800-555-621.

apa