Coronavirus: Innsbrucker Volksschule am Mittwoch geschlossen

Eine Lehrerin und eine Schülerin an der bilingualen Schule, beide italienischer Herkunft, waren nicht mehr an der Schule, seit sie Symptome bemerkt hatten, hieß es. Bei beiden Personen wurden Abstrichproben entnommen, die nun vom Virologischen Institut in Innsbruck geprüft werden.„Mit einem Ergebnis ist wahrscheinlich erst morgen im Laufe des Tages zu rechen. Deshalb bleibt die Schule morgen auf jeden Fall geschlossen“, so Bildungsdirektor Paul Gappmaier. Lehrerin und Schülerin würden jedenfalls abgesondert und müssen sich für 14 Tage isolieren.

apa