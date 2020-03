Coronavirus – Italien stellt Nachtzüge ein

Nachdem ein Großteil der Flughäfen geschlossen wurden, bleibt die Bahn der einzige Weg, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Süden des Landes zu erreichen. Hunderte Menschen stürmten am Samstag die Züge von Mailand in Richtung Süden.Die Fluggesellschaften verschärften indes die Sicherheitsvorkehrungen an Bord der Flüge. So müssen Passagiere an Bord von Alitalia-Maschinen Atemschutzmasken tragen, wenn die Distanz an Bord nicht respektiert werden kann. Desinfizierungsmaßnahmen an Bord der Flugzeuge wurden verschärft.Die Coronavirus-Krise wirkt dramatisch auf die Fluggesellschaften in Italien aus. Fast 5.000 Bedienstete der Fluggesellschaften wurden auf Kurzarbeit Null gestellt, 2.785 allein bei der Alitalia und 1.469 bei Easyjet.

apa