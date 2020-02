Coronavirus – Italien will Maßnahmen für Unternehmen ergreifen

„Wir müssen eingreifen, um die negativen Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft in Schranken zu halten. Sobald wir ein klares Bild haben werden, können wir Stützungsmaßnahmen zugunsten der Unternehmen in den Bereichen ergreifen, die von der Auswirkungen der Epidemie am stärksten betroffen sind“, erklärte Conte.





Der italienische Tourismus befürchtet in diesem Jahr schwere Verluste wegen der Coronavirus-Epidemie. Nachdem die Regierung in Rom am Donnerstag die Flugverbindungen zwischen Italien und China unterbrochen hat, rechnet der italienische Fremdenverkehr mit durchaus schwierigen Monaten. 5,3 Millionen chinesische Touristen besuchten im vergangenen Jahr Italien. Sie bescherten dem Land Einnahmen in Höhe von 700 Millionen Euro, geht aus Angaben des Statistikamts Istat hervor. Erst vor zwei Wochen hatten Italien und China in Rom den Beginn des italienisch-chinesischen Kulturjahres gefeiert.Nicht nur der Fremdenverkehr, auch die italienische Lebensmittelindustrie befürchtet schwere Rückschläge wegen der Epidemie. China zählt zu den am stärksten wachsenden Märkten für Italiens Lebensmittelindustrie, beklagte der Verband Federalimentare. Er vereint Italiens prominenteste Lebensmittelunternehmen.

apa