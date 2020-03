Coronavirus: Junge Frau aus Kitzbühel positiv getestet

Die junge Kitzbühelerin hatte sich in Verona – einer der Risikogegenden in Norditalien – aufgehalten. Nun laufen die behördlichen Abklärungen, um mögliche Kontaktpersonen zu identifizieren, hieß es.„Der Krankheitsverlauf ist sehr mild“, berichtete Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Die weitere Behandlung und Isolierung werde in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vorgenommen. Auch jene Kontaktpersonen, die nicht zum engen Kreis zählen, werden über Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen informiert und müssen ihren Gesundheitszustand in den kommenden 2 Wochen beobachten.

