Coronavirus: Lage ruhig, kein neuer Verdachtsfall

Auch am Donnerstag haben Vertreter des Zivilschutzes und der Sanität am Abend im Lagezentrum am Sitz der Agentur für Bevölkerungsschutz die Situation im Hinblick auf das Coronavirus Covid-19 durchleuchtet. Mit dabei waren u.a. auch Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler.Es wurde kein neuer Verdachtsfall gemeldet. Dem Patienten und den 4 negativ Getesteten geht es den Umständen entsprechend gut. Alle 5 befinden sich derzeit noch im Landeskrankenhaus Bozen.Von 8 Uhr bis 18 Uhr haben 4 Disponenten und eine Ärztin unter der Grünen Nummer 800 751 751 Fragen der Bevölkerung beantwortet. Um möglichst alle eingehenden Anrufe bearbeiten zu können, wurde am Donnerstag ein Telefonist mehr für das Bürgertelefon eingesetzt.Ab Mittag hat die Anzahl der bearbeiteten Anrufe abgenommen und sich bei 30 pro Stunde eingependelt, das ist halb soviel wie noch am Vormittag.Informationen können auch der eigens eingerichteten, laufend aktualisierten Homepage www.provinz.bz.it/coronavirus entnommen werden, dort sind Verordnungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Richtlinien zur Vorsorge zu finden.

lpa/stol