Coronavirus: Lombardei und 11 Provinzen werden abgeriegelt

Abgesehen von den stark beschränkten Ein- und Ausreisemöglichkeiten umfassen die verschärften Maßnahmen in der Lombardei und den Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro/Urbino, Venedig, Padua, Treviso, Asti und Alessandria auch die Schließung von Sportstätten, Schwimmbädern, Wellnessanlagen, Museen, Kulturzentren und Skigebieten. Sportveranstaltungen im Freien dürfen nur unter Ausschluss des Publikums stattfinden.Alle Einschränkungen und Verbote gelten ab dem morgigen 8. März bis zum 3. April. Bis zum selben Datum bleiben in den betroffenen Zonen auch die Schulen geschlossen.Einkaufszentren dürfen nur noch montags bis freitags öffnen, müssen also am Wochenende geschlossen bleiben.Von den Verboten betroffen sind in den betroffenen Gegenden auch religiöse und standesamtliche Zeremonien wie Hochzeiten und Beerdigungen. Gesperrt bleiben auch Kinos, Theater, Tanzschulen, Spielhallen, Wettbüros und Diskotheken.Bars und Restaurants dürfen nur geöffnet bleiben, wenn zwischen den Besuchern ein Mindestabstand von einem Meter garantiert wird. Bei Nichteinhaltung droht die Schließung des Lokals.Nachdem in Italien 233 Personen am Coronavirus gestorben sind und sich 5883 Menschen infiziert haben (Stand 7.3. abends), befürchtet die Lombardei den Zusammenbruch ihres Gesundheitssystems. Die Krankenpfleger auf den Intensivstationen warnten, dass bald die Grenzen der Belastbarkeit der Krankenhäuser erreicht werden könnte.„Die Gefahr ist, dass wir bald den Punkt erreichen, in dem wir den Patienten nicht mehr die richtige Unterstützung garantieren können“, sagte der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei Giulio Allera bei einer Pressekonferenz am Abend in Mailand.

