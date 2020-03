Coronavirus: ÖBB stellt Verkehr von und nach Italien ein

Die Verbindungen nach Italien enden somit in Villach bzw. Innsbruck. Betroffen sind zehn Fahrten nach Italien und ebenso viele wieder retour.Bereits zuvor waren die ÖBB-eigenen Nachtzugverbindungen eingestellt worden. Aufrecht bleibt der Güterverkehr auf der Schiene, an den Grenzen werden jedoch Lok und Lokführer getauscht, sagte ÖBB-Sprecher Daniel Pinka.Die ROLA Wörgl-Trento verkehrt weiterhin nicht. Der Nahverkehr wurde eingestellt – und zwar zwischen Steinach am Brenner und Brennero/Brenner, zwischen Villach und Tarvisio sowie zwischen Sillian und San Candido/Innichen.Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen nach St. Jodok am Brenner und Gries am Brenner wurde eingerichtet.Der Personenverkehr zu allen anderen internationalen ÖBB-Destinationen wird laut Fahrplan weitergeführt, versicherte Pinka.

apa